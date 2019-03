Kindermaskenball der Kinderfreunde begeisterte ebenso wie Programm am Faschingsdienstag.

Auch in Grünbach am Schneeberg wurde das Faschings-Finale ordentlich gefeiert. Einerseits beim Kindermaskenball der Kinderfreunde mit Obfrau Barbara Schweiger und Stellvertreterin Nicole Putz im Gasthaus "Zur Schubertlinde", andererseits am Faschingsdienstag im Ortszentrum. Unter anderem mit dabei: Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ).