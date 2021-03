Die Rolle interessierter Bürger beschränkt sich bei Gemeinderatssitzungen aktuell auf jene der Zuhörer – schon im September soll sich das aber ändern. Auf Initiative von FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler soll im Rahmen der ersten und dritten Sitzung des Jahres jeweils ein Bürgerforum abgehalten werden – der Titel: „Nachgefragt“.

„Ideen zum Thema Bürgerbeteiligung mache ich mir eigentlich schon seit der letzten Wahl, bei der wir eine Beteiligung von gerade einmal 55 Prozent hatten. Damit können wir alle nicht zufrieden sein“, erklärte Fiedler im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitagvormittag.

Osterbauer stimmt zu, Grüne und SPÖ zurückhaltend

Unter dem Motto „Auch ich rede mit“ soll interessierten Neunkirchnern ab dem vollendeten 14. Lebensjahr die Möglichkeit geboten werden, vor dem gesamten Stadtparlament eine Frage zu formulieren. „Fragen können direkt an den Bürgermeister, ein Mitglied des Stadtrates, eine Fraktion oder an Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben gestellt werden“, präzisierte Fiedler.

Grundsätzlich muss die Fragestellung eine Angelegenheit zum Inhalt haben, welche in den Wirkungsbereich der Stadt fällt – zumindest 15 Tage vorher ist sie schriftlich oder elektronisch an das Rathaus zu schicken. Sämtliche Fragen – auch jene, die aus Zeitgründen nicht behandelt werden können – sind schließlich online mit den Antworten nachzulesen.

Zustimmung für die Idee kommt von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer: „Das Konzept wird uns natürlich nicht von der täglichen Arbeit und vom Kontakt mit den Bürgern abhalten, aber es ist eine zusätzliche Möglichkeit, die ich begrüße.“ Nicht zuletzt könne man so auch Menschen motivieren, selbst für den Gemeinderat zu kandidieren.

Zurückhaltend zeigte sich Grüne-Klubobmann Johannes Benda: Er erklärte, dass Politiker auch ohne ein solches Format stets ein offenes Ohr für Anliegen hätten. „Das habe ich bemerkt in meiner Zeit, in der ich noch kein politisches Mandat hatte“, so Benda, der explizit Bürgermeister Osterbauer und Stadtrat Kautz als gute Gesprächspartner hervorhob. Man verschließe sich dem Konzept aber nicht: „Wir werden uns das einmal anschauen.“

Kritisch bis abwartend zeigte sich SPÖ-Klubobmann, Stadtrat Günther Kautz. Er verwies auf die Möglichkeit von Bürgeranträgen, die die SPÖ in der Vergangenheit bereits mehrmals eingebracht hatte. „Dazu sind 25 Unterstützer notwendig und das garantiert, dass ein gewisses, allgemeines Interesse da ist.“ Zu einer „politischen Inszenierung“ dürfe diese Aktuelle Stunde keinesfalls verkommen, erläuterte Kautz.

Das neue Forum soll bei der Gemeinderatssitzung am Montag noch einmal vor dem gesamten Stadtparlament vorgestellt werden. Ein Beschluss ist für die Durchführung eines solchen Konzeptes dem Bürgermeister zufolge aber nicht mehr notwendig.

Das Konzept des Forums „Nachgefragt“: