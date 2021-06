Erstmals wurde am Samstag Udo Landbauer auf einem Parteitag zum Obmann der niederösterreichischen FPÖ gewählt. Landbauer, der ein gebürtiger Neunkirchner ist und dessen Vater Gerhard in Grafenbach-St. Valentin als Gemeinderat fungiert, erhielt 94,59 Prozent der Delegiertenstimmen.

Aus dem Bezirk Neunkirchen waren rund 20 Delegierte beim Parteitag in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) vertreten, darunter Bezirksparteiobmann Edmund Tauchner, GVV-Obmann Harald Eigenberger oder Landtagsabgeordneter und geschäftsführender Bezirksparteiobmann Jürgen Handler.

Der Bezirk stehe „zu hundert Prozent“ hinter Udo Landbauer, so Handler gegenüber der NÖN. Zugleich unterstreicht er die Kritik an der Corona-Politik der Regierung, die unter anderem Landbauer bei dem Parteitag in Wieselburg geäußert hatte: „Freiheit kann man sich weder ertesten noch erimpfen, sondern ist ein Grundrecht unserer Bürger, das wir Freiheitliche mit allen Mitteln verteidigen werden!“ Man fordere daher eine „Rückkehr zur echten Normalität“, so Handler.