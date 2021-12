Ex-Ortschef: "Diskussionen im Wirtshaus sind nicht meines!"

NÖN: Sie haben sich vor fünf Jahren von allen politischen Funktionen zurückgezogen. Wie oft haben Sie die Kommunalpolitik seitdem vermisst?

Franz Holzgethan: Ich war leidenschaftlich Bürgermeister und habe den Job wirklich gerne gemacht. Aber als ich gesagt habe, dass ich mich zurückziehe, war klar, dass ich das komplett mache – dann mische ich mich nicht mehr in politische Diskussionen ein und lasse mich auch nicht dazu herab, Entscheidungen zu kommentieren. Daran habe ich mich auch immer gehalten – auch wenn mich Leute angesprochen haben und um meine Meinung gebeten haben.

Was ich natürlich mache: Ich stehe mit Informationen zur Verfügung, wenn etwa der Bürgermeister welche benötigt. Was ich übrigens damals nie gemacht habe und auch heute nicht mache: Politische Diskussionen im Wirtshaus bei einem Glaserl Wein sind nicht meines.

Die Entscheidung, dass Sie während der Legislaturperiode gegangen sind, haben Sie nie bereut? Die ÖVP attestierte Ihnen damals ein „Wahrheitsproblem“.

Holzgethan: Ich wollte 2015 schon nicht mehr antreten, allerdings war mein jetziger Nachfolger Peter Steinwender zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit. Ich habe mich nochmals zur Bürgermeisterwahl gestellt. Nach 25 Jahren ergab sich für mich die Möglichkeit, während der Periode, das Amt als Bürgermeister zurückzulegen. Und dass ich die ganze Periode mache, habe ich meinerseitig nie kommuniziert.

Sie haben gesagt, dass Sie sich nicht einmischen wollen – trotzdem ein Versuch: Wie schlägt sich Ihr Nachfolger?

Holzgethan: Peter schlägt sich sehr gut, er hat aber eine andere Arbeitsweise als ich. Wenn ich in der Gemeinde etwas umsetzen wollte, musste ich oft mal in der eigenen Fraktion Überzeugungsarbeit leisten. Da hat man nämlich oft mehr Kritiker als bei der Oppositionspartei. Ich bin aber danach zur ÖVP gegangen und habe diese informiert. Wenn ein Projekt nicht durchging, habe ich es vorerst fallengelassen und Überzeugungsarbeit geleistet, bis dann doch etwas draus geworden ist. Peter hat viele gute Ideen und einen anderen Zugang.

Ihr Weg war also direkter?

Holzgethan: Ja, das war sicherlich so. Mir war auch immer bewusst, dass ich unterschiedliche Zugänge brauche, um mit den Gemeinderäten zu reden. Mir steht aber nicht zu, dem Bürgermeister zu sagen, wie er dieses oder jenes zu machen hat.

Auch in Ihrer Amtszeit gab es immer wieder Konflikte mit der ÖVP, zuletzt hatte man aber schon sehr oft den Eindruck, dass die Zusammenarbeit teils sehr verfahren wirkt und die Konflikte mehr geworden sind. Holzgethan: Ich habe meine politische Linie nie in den Vordergrund gestellt und habe immer gesagt, dass man in einer Gemeinde nicht nur politisch denken kann. Wenn ich auf meine Wahlerfolge zurückschaue, zeigt sich ja, dass die Stimmen nicht nur von den Sozialisten kamen, sondern auch von Andersdenkenden, die grundsätzlich eine andere politische Ausrichtung hatten.

Ich hatte mit Rudi Gruber (langjähriger ÖVP-Klubsprecher, Gemeinderat und Holzgethans „Gegenüber“ im Gemeinderat, Anmerkung der Redaktion) auch ein sehr gutes Verhältnis und auch immer eine gute Zusammenarbeit, wobei man sich 2005 dazu entschied, mehr Profil zeigen zu wollen, um mehr Stimmen zu bekommen.

Aktuell hat man den Eindruck sehr oft, dass die Angriffe mitunter persönlich werden.

Holzgethan: Das ist immer schlecht und sicherlich keine Umgangsart. Das ist es auch, was mich so stört, wenn ich mir eine Nationalratssitzung anschaue: Das ist oft eine Frechheit, was da abgehalten wird und hat mit politischer Debatte nichts mehr zu tun. Egal, von welcher Partei das kommt.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren in der Gemeinde?

Holzgethan: Ich denke, die Herausforderungen hören nie auf, wenn ich etwa nur an die Kinderbetreuung denke, für die man als Gemeinde Sorge tragen muss. Aber ich sehe Grünbach sehr gut aufgestellt, alleine schon wegen der vorhandenen Infrastruktur.

Sie haben sich vor fünf Jahren auch aus Ihrer Firma zurückgezogen – wie verbringen Sie seitdem Ihre Freizeit?

Holzgethan: Ich gehe mit meinem Hund spazieren – meistens morgens und abends, oft auch am Nachmittag. Und dann übe ich meine Hobbys aus: Ich bin leidenschaftlicher Imker – und in der Pension bin ich zusätzlich noch Fliegenfischer geworden.