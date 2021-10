Neues Buch: Gloggnitzer vor dem Vorhang

Denkt man an Gloggnitz und seine Persönlichkeiten, so fallen einem sofort die Politiker Michael Hainisch und Karl Renner ein. Über beide Staatsmänner wurde viel geschrieben. Jetzt wurde einem Gloggnitzer ein Buch gewidmet, mit dessen Namen vielleicht nicht jeder etwas anfangen kann: Die Rede ist von Franz Veitschegger.

Im Kral-Verlag erschien das Buch „Franz Veitschegger – Mein Leben für die Bahn“ von Irmtraud Karlsson und Adelheid Schwarz. Auf über 200 Seiten wird jenes Werk wiedergegeben, welches Franz Veitschegger, Jahrgang 1922, in seiner Pension verfasst hat. An die 400 getippten Seiten, einige hundert Seiten Dokumente und ein dickes Fotoalbum hat Irmtraud Karlsson verkürzt. „Im Zuge dieser Arbeiten entstand eine hohe Achtung und feste Freundschaft zwischen uns“, erinnert sich Karlsson an die Entstehungsgeschichte.

Franz Veitschegger erzählt die Zeitgeschichte aus der Sicht eines Sohnes aus Gloggnitz und aus der Sicht jener Institution, die Gloggnitz prägte und noch immer prägt, nämlich der Eisenbahn. Der ÖBB-Pensionist gibt in seinen persönlichen Aufzeichnungen einen Einblick in die damalige Zeit und seien Erfahrungen mit den verschiedenen Regierungsformen von damals. Es gewährt Einblicke in politische Umbrüche, in den Alltag im Widerstand und erzählt von Verrat und den Weißwaschungen nach 1945.

Ein zentraler Punkt ist aber auch, sein Stolz auf die Bahn und die Überwindung von Schwierigkeiten aller Art beim Schienentransport. Und eine zentrale Botschaft des im Jahr 2019 verstorbenen Franz Veitschegger war, dass es nichts wichtigeres als den Zugang zu Bildung gibt.

Das Werk wurde im Renner-Museum präsentiert und ist im Buchhandel oder direkt über den Kral-Verlag erhältlich.