Der Semmeringer ÖVP-Wirtschaftsbund hat einen neuen Obmann: Franz Wurm wurde im Rahmen der Gemeindegruppenhauptversammlung zum Nachfolger von Gemeinderat Gottfried Gabauer. Zu Stellvertretern wurden Gemeinderätin Daniela Mohr und Gemeinderat Josef Latzelsperger bestellt. Neue Finanzreferentin ist Kim Löffler.

Bezirksgruppenobmann Sepp Breiter bedankte sich bei den ausgeschiedenen Funktionären, besonders beim scheidenden Obmann Gottfried Gabauer und seiner Stellvertreterin Ariane Hahnl. Sie hätten „wertvollen Einsatz“ in der Gemeindegruppe gezeigt, so Breiter in einer Aussendung.