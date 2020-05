Alkofahrt erst nach 140 Kilometer gestoppt .

Über 140 Kilometer dauerte am Donnerstagabend die Alkofahrt einer 33-jährigen Frau aus dem Bezirk Neunkirchen, ehe sie in der Steiermark gestoppt werden konnte. Begonnen hatte die Wahnsinnsfahrt in Gloggnitz, wo die Frau bei einem Baumarkt einen Kastenwagen entwendete und damit Richtung Steiermark davonbrauste. Erst nach mehreren Unfällen und dem Rammen eines Streifenwagens blieb sie stehen.