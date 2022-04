Frauen standen bei SPÖ-Diskussionsabend im Fokus

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Eingeladen waren dazu nicht nur Nationalrätin Katharina Kucharowits und die Wiener Landtagsabgeordnete Mireille Ngosso. Auch die Bezirksspitzenkandidatin bei der kommenden Nationalratswahl, Madhavi Hussajenoff, wies auf Problematiken für Frauen in Alltag und Berufsleben hin.

Frauen seien die Heldinnen während der Corona-Pandemie gewesen, lautete der allgemeine Tenor. „Ich habe aber das Gefühl, dass man die Heldinnen vergessen hat“, so die Moderatorin des Abends, Bezirksfrauenvorsitzende Gerlinde Metzger.

Foto: Tanja Barta

Und damit war sie nicht allein: Die Pandemie habe deutlich gezeigt, dass Frauen die Systemerhalterinnen seien, zeigte sich Madhavi Hussajenoff überzeugt. Sie forderte vor allem Veränderungen im Bereich der Kinderbetreuung: „Es wäre wichtig, dass beide Elternteile gleich lange in Karenz gehen können. Und auch die Kinderbetreuung ist im ländlichen Bereich problematisch.“

Auch Teuerung war Thema

Thematisiert wurde auch die derzeitige Preis-Explosion. „Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Wohnung bezahlen sollen und drehen beim Essenseinkauf den Euro drei Mal um. Außerdem sind viele Frauen mit der Pandemie in die Arbeitslosigkeit gerutscht“, meinte die Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits.

Mit einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes, aber auch einer Unterhaltsgarantie könnte man diesen Problemen in ihren Augen entgegenwirken: „Die Unterhaltsgarantie wurde schon 2017 diskutiert. Damals waren von dieser Idee alle Parteien begeistert. Passiert ist aber bis heute nichts“, ging die Abgeordnete auch mit der aktuellen Regierung sowie der früheren ÖVP-FPÖ-Koalition hart ins Gericht.

"Klatschen bringt am Ende nichts"

Vor allem Pflegerinnen waren es, die in den letzten zwei Jahren als Heldinnen beklatscht worden seien. „Doch Klatschen bringt am Ende nichts“, so die Landtagsabgeordnete Mireille Ngosso. Sie selbst absolviert aktuell die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin und befand im Rahmen der Diskussion, dass die Arbeit von Pflegerinnen viel zu wenig anerkannt werde.

„Es gab viel Unmut im Pflegepersonal. Stationen wurden geschlossen, weil es kein Personal mehr gab“, so Ngosso. Hier müsse man, wie auch in vielen anderen Berufsgruppen, in denen der Frauenanteil sehr hoch ist, vor allem finanziell etwas ändern und die Gehälter anheben.

Kritik an ÖVP und an "Klima im Parlament"

Einig war man sich zudem darin, dass der ÖVP „die Macht weggenommen werden muss“, so Nationalrätin Kucharowits. Das Klima im Parlament müsse sich im Sinne der Demokratie verändern beziehungsweise verbessern: „Wir werden weiterhin durchhalten und den anderen auf die Zehen steigen.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.