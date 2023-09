(K)ein trauriger Grund, um zu feiern

„Das Thema Gewalt ist traurig, aber dass es seit 30 Jahren Hilfe gibt, ist ein Grund zum Feiern“, so Barbara Prettner vom Frauenhaus Neunkirchen. Das autonome Frauenhaus bietet Frauen und Kindern, die Opfer körperlicher, sexueller, seelischer, sozialer oder ökonomischer Gewalt wurden, Schutz, Beratung und eine vorübergehende Unterkunft. Viele Tausende mehr wurden telefonisch ambulant beraten und betreut. All das geschieht vertraulich und so anonym wie möglich.

Susanne Schweiger leitete neun Jahre das Frauenhaus Neunkirchen. Nach deren Tod 2002 übernahm Barbara Prettner die Geschäftsführung, die sie bis heute ausübt. Zu Beginn war das Frauenhaus mit sechs Zimmern für sechs Frauen und Kinder ausgestattet. Heute finden neun Frauen mit Kindern in neun Zimmern Unterkunft. Der durchschnittliche Aufenthalt liegt bei circa sechs Monaten.

Für viele Frauen sei es ein schwerer Schritt und eine Schande, denn Gewalt in der Familie werde heute immer noch als „Privatsache“ abgetan, so Prettner. Was passiert, wenn sich eine Frau mit ihrem Kind an ein Frauenhaus wendet? „Betroffene Frauen nehmen telefonisch Kontakt mit uns auf. In diesen Telefonaten sprechen die Frauen oft erstmalig über ihre Erlebnisse und ihre Lebenssituation. Dann folgt zumeist ein persönliches Gespräch. All das ist vertraulich, kostenlos und, wenn gewünscht, anonym“, erklärt die Leiterin.

Im Zuge dessen können sie das Haus kennenlernen, ebenso eine Mitarbeiterin. Die sonstigen Räumlichkeiten, wie Küche, Bäder, teilen sich die Frauen miteinander. Es ist keine eigene Wohnung, aber ein Platz, an dem sie sich sicher fühlen und ihr Leben „neu“ planen, ordnen können. „Regelmäßige Gespräche, rechtliche Informationen sowie Begleitung bei allen anfallenden Terminen, wie bei Gericht, der Polizei, Ämtern usw., sind gewährleistet“, klärt Barbara Prettner auf.

Das Frauenhaus Neunkirchen ist auf Spenden angewiesen. Am Donnerstag, dem 21. September, findet aus diesem Anlass im VAZ der Arbeiterkammer Neunkirchen ein Benefizkabarett mit Nadja Maleh statt. Karten gibt es unter www.kultur-nk.at und in der Buchhandlung Reithmeyer, Neunkirchen.