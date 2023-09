Seit 30 Jahren ein Rettungsanker für Frauen in Not

„Gewalt kann uns alle treffen. Eine Menge an Personen ist heute hier, die dagegen etwas tut“, freute sich Barbara Prettner vom Frauenhaus Neunkirchen. Zum gebührenden Anlass des Jubiläums hatten sich am 7. September zahlreiche Personen im Gut Gasteil in Prigglitz versammelt, um dieses besondere Ereignis gemeinsam zu feiern und auf die Erfolge dieser wichtigen Einrichtung zurückzublicken.

Studien zufolge haben bereits ein Drittel der Frauen Gewalt erlebt — die Dunkelziffer kann jedoch weitaus höher sein. „Statistisch gesehen sind hier Betroffene. Trotzdem ist das Thema schwierig auszusprechen“, so Prettner. Viele Opfer trauen sich aus Scham, Unsicherheit oder Furcht nicht, sich Unterstützung zu holen. „Sie fühlen sich selbstverantwortlich und schwach, weil sie sich nicht trennen können. Viele Frauen haben keine Alternative und lassen sich alles gefallen.“ Dennoch hätte es in den vergangenen 30 Jahren positive Veränderungen gegeben — etwa das Bewusstsein, dass es Frauenhäuser braucht. Im Jahr 1997 ist außerdem das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten.

Teilzeitarbeit ermöglicht es Frauen, sich um ihre Kinder zu kümmern oder andere familiäre Verpflichtungen nachzukommen. Laut Maria Aigner, Gleichstellungsbeauftragte AMS NÖ, liegt die Anzahl der Frauen, die nur Teilzeit arbeiten, bei 48 Prozent. Das sei ebenfalls ein Grund, weshalb eine Trennung für Betroffene nicht in Frage kommt. „Existenzsicherung ist die Voraussetzung für Unabhängigkeit und ein wesentlicher Punkt“, so Aigner. Man könne sich nur dann trennen und selbstständig agieren, wenn man abgesichert ist. Ausschlaggebend sei, dass Frauen möglichst gut im Arbeitsmarkt integriert sind. „Es hat sich gebessert, es muss sich aber weiter etwas tun“.

Wichtig ist zu betonen, dass der Kampf gegen Gewalt und für Frauenrechte trotz Besserungen noch lange nicht vorbei ist. Das Frauenhaus Neunkirchen setzt sich weiterhin mit aller Kraft dafür ein, dass Frauen in speziellen Lebenssituationen Unterstützung finden und ihre Rechte gewahrt werden. „Man muss sich mal vorstellen, dass das ganze Leben gerade so aus den Fugen geraten kann und alles über den Haufen geworfen ist. Und so kommen sie ins Frauenhaus — und dann sind wir da“, sagt Prettner.