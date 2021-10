„Freiheitstour“: FPÖ-Chef Kickl kommt nach Feistritz

Im Rahmen einer sogenannten „Freiheitstour“ lädt die FPÖ am kommenden Samstag, dem 23. Oktober, nach Feistritz am Wechsel. Nicht nur Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ NÖ-Obmann Udo Landbauer werden erwartet, für 16 Uhr ist eine Rede von FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl anberaumt. „Er wird zu aktuellen tagespolitischen Themen berichten und Stellung nehmen“, so Landtagsabgeordneter Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ gegenüber NÖN.at.

16. und 17. Oktober Anzeige Street Food Festival kommt nach Ternitz

Beginn der Veranstaltung beim Gasthaus Burgkeller (Feistritz am Wechsel 17) ist um 13.30 Uhr, Live-Musik gibt es laut Aussendung der Partei ab 14 Uhr.