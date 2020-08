Ein Pavillon für Musikveranstaltungen, die Revitalisierung des Spielplatzes, die Errichtung einer Toilettenanlage oder die Installierung eines Trinkbrunnens – ein buntes Potpourri an Vorschlägen wurde zuletzt an Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) herangetragen, der zu einem Termin in den Stadtpark eingeladen hatte. Ziel war es, Wünsche und Ideen der Bevölkerung zur weiteren Attraktivierung der „Grünen Lunge“ der Stadt einzuholen und in die Planung miteinfließen zu lassen. „Wir werden die Vorschläge zusammentragen, nach Prioritäten reihen und dann schauen, was wir umsetzen können“, zeigte sich Osterbauer erfreut von dem Interesse der Bevölkerung.

Mehrmals zur Sprache kam bei der Begehung auch die Einrichtung einer Hundefreilaufzone. Sogar zwei Unterschriftenaktionen wurden an den Stadtchef übergeben – in einer Aktion sprechen sich die Unterzeichnenden für eine solche Zone aus, in einer anderen wird etwas derartiges zumindest im Stadtpark abgelehnt. „Während es in anderen Städten und auch in kleineren Gemeinden im Bezirk bereits Hundefreilaufzonen gibt, ist das in der Bezirkshauptstadt bis jetzt nicht der Fall. Wünschenswert wäre ein ausreichend großer, stabil eingezäunter Bereich, der Schatten bietet und frei zugänglich ist“, erklärt Sonja Hruby, die eine der beiden Aktionen initiiert hatte. 128 Personen hätten sich Hruby zufolge für eine baldige Umsetzung eines solchen Projektes ausgesprochen, erklärt sie in einem Schreiben der NÖN Neunkirchen.

Stadtchef Osterbauer selbst bemerkte großes Interesse bei dem Thema – auch, wenn hier die Meinungen stark auseinandergehen würden. „Der Bedarf ist sicherlich gegeben, jetzt gilt es, einen geeigneten Platz zu finden“, erklärt Osterbauer. Habe man diesen gefunden, stehe einer Realisierung nichts im Wege, erklärt er: „Im Stadtpark kann ich es mir es eher schwer vorstellen, ich weiß nicht, ob das der richtige Platz dafür wäre“, erklärt er der NÖN.

Ein Rundruf bei den übrigen Parteien zeigt, dass die Grünen hier auf Linie sind. SPÖ-Chefin Andrea Kahofer könnte sich die Freilaufzone hingegen durchaus auch im hinteren Bereich des Parks vorstellen – und FPÖ-Obfrau Regina Danov würde das sogar befürworten. „So könnte man dieses tote Spitzerl gut nützen“, erklärt Danov der NÖN.