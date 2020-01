Die Fertigstellung der neuen Festinfrastruktur, die erstmalige Durchführung des Pfingstfestes am neuen Standort sowie eine Fülle an Veranstaltungen – das Jahr 2019 war in mehrfacher Hinsicht ein besonderes für die Freiwillige Feuerwehr Grimmenstein-Markt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung ließ Kommandant Markus Ungersböck die letzten zwölf Monate Revue passieren – gleichzeitig blickte er aber auch nach vorne: Denn nach mittlerweile 23 Jahren in Betrieb stößt das aktuelle Feuerwehrhaus an seine Grenzen, weshalb eine umfangreiche Adaptierung ansteht, um den Dienst- und Einsatzbetrieb auch in Zukunft sicherstellen zu können. Vor Kurzem startete die Evaluierungsphase, demnächst soll es in die Planung gehen.

Technische Einsätze erhöhten sich 2019

Kommandant-Stellvertreter Johannes Kronaus widmete sich in seinem Bericht der Vielfalt an Einsatzszenarien. Er betonte, dass die „permanente Aus- und Weiterbildung der FF einen hohen Stellenwert“ habe und sich einige Mitglieder – abseits von Übungen und Lehrgangsbesuchen – auch an der Wettkampfgruppe beteiligt haben. Im Jahr 2019 mussten 18 Brandeinsätze, fünf Brandsicherheitswachen sowie 101 technische Einsätze absolviert werden. Während die Anzahl der Brandeinsätze eine Spur zurückging, stiegen die technischen Einsätze um fast 20 an. Insgesamt wurden 1.030 Gesamteinsatzstunden mit 653 Mitgliedern verzeichnet. Große Einsätze stellten etwa der Brand in Bernreith (14. Jänner) oder der Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Kienegg (23. April) dar.

Erfolge fürJugend-Florianis

Breiten Raum nahm auch die Feuerwehrjugend bei der Versammlung ein – Stefan Sagmeister gab in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten und Ausbildungen, die im Jahr 2019 von den Jugend-Florianis geleistet wurden. Außerdem wurden besondere Leistungen gewürdigt: Tobias Breucker und Marco Beisteiner konnten das „Erprobung-Spiel“, Marlon Spellitz und Marco Joel Pilsinger die erste Erprobung, Alina Ungersböck die zweite Erprobung sowie Lara Sagmeister, Marvin Spellitz und Nico Beisteiner die dritte Erprobung erfolgreich bestehen.

Stille folgt auf Edlhofer

Im personellen Bereich des Abends verabschiedete sich Fahrmeister Franz Edlhofer, der im November seinen 65. Geburtstag feierte, in den Stand der „Reserve“, zu seinem Nachfolger wurde Thomas Stille ernannt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden traditionell auch die Beförderungen durchgeführt. Angelika Ostermann, Jakob Kimbink und Johann Fritz jun. wurden zum Löschmeister befördert.

Lob vom Bürgermeister

Als Ehrengäste wohnten der Versammlung Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber, Unterabschnittskommandant Kurt Polss, Ehrenmitglied und Bürgermeister a. D. Hermann Bernsteiner sowie Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) bei. Letzterer würdigte die Unterstützung der Mitglieder bei der Errichtung der neuen Festinfrastruktur und die vielen freiwilligen Stunden.

Die Mannschaft der FF Grimmenstein-Markt zählt (Stand 31. 12. 2019) 81 Personen, davon 62 Aktive, zwölf „Reserve“ und sieben Jugendmitglieder.