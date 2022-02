Neuer Vizekommandant bei Feuerwehr Semmering

Zu 75 Einsätzen mussten die Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Semmering im vergangenen Jahr ausrücken. So lautete die Bilanz, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung präsentiert wurde.

Die meisten Einsatzstunden verbrachten insgesamt 24 Feuerwehrmitglieder beim Waldbrand in Hirschwang. Besonders für diesen Einsatz gab es von Bürgermeister Hermann Doppelreiter sowie Vize Kurt Payr (beide ÖVP) Dankesworte: „Herzlichen Dank an alle Mitglieder unserer Feuerwehr für die vielfältigen Leistungen zum Wohle der Kurgemeinde Semmering, aber auch darüber hinaus!“ Denn allein beim Einsatz in Hirschwang wurden insgesamt 753 freiwillige Stunden geleistet.

Abseits der Bilanz wurde im Kommando eine Veränderung beschlossen. Jörg Kodym, bisheriger Kommandant-Stellvertreter, zog sich aus persönlichen Gründen von dem Amt zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Johannes Wurm gewählt, der von seinen Feuerwehrkameraden große Zustimmung bekam.

Das Ende der Jahreshauptversammlung wurde dann für Beförderungen, aber auch Angelobungen genutzt. So wurden etwa Annelie Wurm und Kenza Unzeitig von der Feuerwehrjugend in den Aktivstand überstellt und gemeinsam mit Hubert Pöllbauer und Kilian Dietmayer angelobt.

Daniela Wurm und Andreas Schwertner durften sich über Beförderungen freuen: Wurm wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Schwerter zum Löschmeister befördert.

