Sohn folgt Vater als Stuppacher Floriani-Boss

Bei der Feuerwehr Gloggnitz-Stuppach ging vergangenen Samstag die Ära von Michael Köpf zu Ende. Er legte seine Funktion als Kommandant aus gesundheitlichen Gründen zurück.

„Es war immer meine Überzeugung, Leuten, die in Not geraten waren, zu helfen“, so Köpf in seiner Abschiedsrede. Und auch wenn er beim Eintritt in die Feuerwehr im Jahr 1991 nicht vor hatte, Führungspositionen zu übernehmen, änderte sich dies mit der Zeit. „Wie das Leben so spielt, durfte ich im Jahr 2001 unter Kommandant Rudolf Blum die Leitung des Verwaltungsdienstes übernehmen“, so Köpf. Und im Jahr 2008 wurde der engagierte Feuerwehrmann dann zum Kommandanten gewählt. In seiner sehr persönlichen Ansprache ließ Köpf die Jahre seines Wirkens Revue passieren und erinnerte an schöne Erlebnisse und an schwere Einsätze. „Es war mir eine große Ehre und es erfüllt mich mit großem Stolz, die Feuerwehr so viele Jahre führen haben zu dürfen!“

Feuerwehrjugend findet sehr großen Anklang

Bevor man jedoch zur Wahlurne schritt, präsentierte man noch den Leistungsbericht für 2021. Man verzeichnete 49 Einsätze und 31 Übungen. Nicht unerwähnt blieb auch, dass im vergangenen Jahr eine Feuerwehrjugend auf die Beine gestellt wurde und auch die Kinderfeuerwehr mehr und mehr Anklang findet.

Bei der Neuwahl unter der Leitung von Bürgermeisterin Irene Gölles wurde Köpfs Sohn Maximilian zum neuen Kommandanten und Gerhard Ritter zum neuen Stellvertreter gewählt. Verwalter Alexander Auer wurde in seiner Funktion bestätigt. Sowohl Stadtchefin Gölles wie auch die für das Feuerwehrwesen zuständige Gemeinderätin Iris Hintringer nutzten die Gelegenheit, um sich bei Michael Köpf für sein Engagement zu bedanken. Krönender Abschluss war Köpfs Ernennung zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr.

