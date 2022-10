Neunkirchens "Siedler Buam" feierten 50. Geburtstag

Das Volkshaus in Mollram platzte wegen des großen Andrangs aus allen Nähten und alles wartete gespannt auf den Beginn, als die Klänge von Hubert von Goiserns Lied „Heast as ned, wia die Zeit vergeht“ den passenden Auftakt zur großen Jubiläumsveranstaltung des ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen lieferten. Und es machte in diesem Rahmen auch niemandem etwas aus, dass das Bestandsjubiläum Pandemie-bedingt erst im 51. Jahr des Bestehens groß gefeiert werden konnte. Obmann Gerhard Klambauer konnte neben über hundert Vereinsmitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie Vertreter der anderen Neunkirchner Stocksportvereine begrüßen.

Die Anfänge des Vereins waren sehr bescheiden, als sich im August 1971 einige Bewohner der Blätterstraßensiedlung im Gasthaus trafen und die „Siedler Buam“ aus der Taufe hoben. Man erhielt bald ein Pachtgrundstück der Stadtgemeinde zur Verfügung und die erste Unterkunft war eine Bauhütte, wie Obmann Klambauer in seiner Ansprache erinnerte. An Asphaltbahnen war damals noch nicht zu denken und so wurde im Winter auf einer Natureisbahn geschossen. Doch bereits 1972 wurde mit dem Bau der Vereinshütte begonnen und 1974 bekamen die Sportler auch eine Asphaltbahn.

„Die Siedler Buam Neunkirchen sind mehr als nur ein Sportverein, sie sind ein kleines, aber feines Stück Heimat!“

Auch sportliche Erfolge stellten sich bald ein: So errangen die „Siedler Buam“ 1975 ihren ersten Stockerlplatz bei einer Bezirksmeisterschaft und 1990 den Jugend-Landesmeistertitel. Spitzenplätze bei den ASKÖ-Meisterschaften wurden 1996 mit dem Landesmeistertitel gekrönt. Besonders gut platziert ist der Verein immer wieder bei der Neunkirchner Stadtmeisterschaft, wo in den letzten 25 Jahren von 179 möglichen Siegen 79 auf das Konto der „Siedler Buam“ gingen.

Aber auch abseits des Stocksports engagierten sich die Vereinsmitglieder bei vielen Projekten gesellschaftlich und sozial, wie der Vizepräsident des Eisstockverbandes, Karl Reiterer, in seiner Rede ausführte: „Die Siedler Buam Neunkirchen sind mehr als nur ein Sportverein, sie sind ein kleines, aber feines Stück Heimat!“

