Neunkirchner HAK-Schüler punkten bei Sprachenbewerb

Die Schüler der HAK und HAS Neunkirchen haben mit einem ersten und zweiten Platz beim 36. Fremdsprachenwettbewerb äußerst erfolgreich abgeschnitten.

Beim Online-Format „DaZ“ („Deutsch als Zweitsprache“) konnten sie an den Start gehen und sich spannenden Aufgaben stellen. Gefragt waren unter anderem kommunikative und sprachliche Kompetenzen und Flexibilität. In drei Runden, bestehend aus einer Vorstellung, einer mündlichen Prüfung sowie einer kurzen Präsentation zu vorgegebenen Themenimpulsen, setzten sich Barbara Kalanyos aus der 3BK (erster Platz) und Govany Roufaeil aus der 4BK (zweiter Platz) durch. Die beiden Schüler der HAK Neunkirchen stellten ihre sprachlichen Fähigkeiten in der Zweitsprache Deutsch unter Beweis und brillierten via Videokonferenz vor der Jury.

