Es war im Jahr 2016, als Friedrich Zwickl, damals bereits 83 Jahre alt, sein Buch „Der Jugendschmuggler ... und wie der kleine Fritz den Krieg erlebte“ veröffentlichte. Ein Werk, das einerseits von seinem Vater berichtete und von dessen Versuch, ein jüdisches Ehepaar in die Slowakei zu schmuggeln. Andererseits von Zwickls persönlichen Erlebnissen handelte – musste er schließlich als kleiner Bub den Krieg erleben.

Es werde vermutlich sein letztes Buch sein, meinte Zwickl damals auf NÖN-Nachfrage. Der heute 86-Jährige irrte damals zum Glück – und brachte erst kürzlich sein siebentes Werk heraus – welches sich diesmal mit Kapellen, Kreuze und Marterl in seiner Heimatgemeinde Puchberg beschäftigt. Und sich bei den Lesern größter Beliebtheit erfreut.

Erstmals griff Zwickl 1997 zur Feder – und berichtete unter anderem über die Entwicklung des Gipsbergbaues in Puchberg. Zu schreiben gab es da genug, schließlich war Zwickl einst 33 Jahre dort beschäftigt. Einen Unterschied zu seinen nachfolgenden Büchern gibt es aber: Sein Sohn Josef Zwickl digitalisierte die handschriftlichen Berichte des Autors – heute sitzt Zwickl selbst am Computer und tippt in die Tasten.

Wie er es schaffte, so viele Informationen und Materialen zu den unterschiedlichsten Themen zusammenzubekommen? Zwickl lächelt: „Man muss mit den Leuten reden. Es gibt so viel Material in den einzelnen Häusern. Ich habe einfach überall nachgefragt, ob jemand etwas Interessantes für mich hat.“ Und für sein Buch „Region Schneeberg - Hohe Wand – Wissenswertes und Tragisches 1938-1945“ konnte Zwickl sogar einen ganz besonders prominenten Mann als Autor des Vorworts gewinnen: Altbundespräsident Heinz Fischer. „Ich habe angefragt, ob er das Vorwort schreiben würde, weil er ja Bezug zur Region hat. Er hat das Manuskript angefordert und einige Wochen später hatte ich einen Text von ihm“, freut sich Zwickl über den prominenten „Fan“.

Das vorerst letzte Buch des vielfach ausgezeichneten Autors über Kapellen und Marterl in Puchberg könnte aber nicht sein letztes gewesen sein. Zwickl will nicht allzu viel verraten und meint auf die Frage, ob denn ein neues Werk geplant sei, nur: „Das ist noch nicht fix!“ Schließlich soll auch das Reisen, eine von Zwickls Leidenschaften, nicht zu kurz kommen. Und im Mai kommt das bereits dritte Urenkerl zur Welt...