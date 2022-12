Neunkirchens neuer Musikschulchef: Mit Freude an die Aufgabe

Seit 29. November hat die Musikschule Neunkirchen mit dem gebürtigen Klagenfurter Fritz Kircher (52) einen neuen designierten Direktor. Er ist einer, der schon sein Leben lang innig mit der Musik verbunden ist.

Kircher leitet unter anderem seit 2006 die Neunkirchner Kammermusiktage und tourt seit 2019 mit dem Haydn-Quartett um die ganze Welt. Für den designierten Nachfolger, der seit 2001 in der Musikschule tätig ist, war die Bestellung keine Überraschung. „Da ich in den letzten Jahren zunehmend in interne Vorgänge eingebunden war, ist die Bewerbung um die Nachfolge von Erwin Stoll ein logischer Schritt gewesen. Ich denke, er sieht das genauso.“

Die Musikschule zu leiten, heißt für Kircher, einen offenen Ort bereit zu halten für Menschen mit Kulturbewusstsein, die ihre Kinder musikalisch ausbilden lassen. Gleichzeitig muss von diesem Ort sehr viel kulturelle Aktivität ausgehen und das war für ihn auch ein Grund, die „Kammermusiktage“ so eng mit der Musikschule zu verbinden, wie er sagt.

„Für mich ist es durchaus ein Ziel, dass vieles jahrelang Bewährte erhalten bleiben kann, wenn auch da und dort in etwas ‚zeitgemäßerer‘ äußerer Gestalt.“

Große Änderungen will Kircher vorerst nicht vornehmen: „Die Musikschule wurde bis jetzt gut geleitet. Für mich ist es durchaus ein Ziel, dass vieles jahrelang Bewährte erhalten bleiben kann, wenn auch da und dort in etwas ‚zeitgemäßerer‘ äußerer Gestalt. Gewisse Änderungen ergeben sich infolge von Notwendigkeiten und äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Förder-Richtlinien, zunehmender Digitalisierung oder auch musikalischen Strömungen.“

Vorfreude herrscht beim Musikschullehrer für Geige und Violine vor allem auch über den angekündigten Neubau der Musikschule neben der Mühlfeldschule. Am meisten freut es ihn aber, dass der Neubau einen adäquaten Konzertsaal bekommen soll.

Ginge es nach Fritz Kircher, sollten möglichst viele Kinder singen und ein Instrument lernen. Denn: „Musizieren ist ein Handwerk, das den Geist analytisch und ästhetisch bildet“, zeigt er sich überzeugt. „Auch um zu erfahren, wie man selbst klingt, wie andere klingen, wie man gemeinsam klingt, das gehört zu den schönsten Erfahrungen in der Gemeinschaft. Die Aufgabe der Musikschule ist es, den idealen Rahmen hierfür zu bieten“, sagt Kircher im Gespräch mit der NÖN.

Derzeit werden an der Musikschule Neunkirchen 430 Schülerinnen und Schüler von 24 Lehrkräften ausgebildet.

