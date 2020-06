Camping liegt im Trend. Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher verbringen ihren Sommerurlaub im Wohnmobil oder Wohnwagen.

Dieses wiedergewonnene Freiheitsgefühl lässt sich ab sofort am Fuße der Raxalpe erleben. 13 großzügige Stellflächen, eine Vielzahl an Zeltplätzen sowie modern ausgestattete Sanitäranlagen sorgen beim Camping-Abenteuer für höchsten Komfort.

Katrin Nusterer v.l.n.r.: Bernd Scharfegger und Julia Pap freuen sich auf das neue Camping-Angebot am Fuße der Raxalpe

Mit dem neuen Projekt „Park’n’Camp“ sorgt die Familie Scharfegger wieder für touristisch wertvolle Impulse in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Eine Idee, „die uns seit vielen Jahren begleitet. Diese selbstbestimmte Urlaubsform im Freien wird heuer großen Anklang finden“, ist Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfeggers Raxalpen Resort überzeugt. Die Nachfrage ist groß. Naturinteressierte aller Altersklassen greifen heuer verstärkt zum Zelt oder entdecken mit Caravan, Wohnwagen und Co die heimische Landschaft. Die Devise lautet: Hauptsache an der frischen Luft. Die Natur erleben und spüren. Scharfegger: „Mutter Natur feiert heuer ein grandioses Comeback. Um ihr nahe zu sein, bieten wir mit ‚Park’n’Camp‘ am Fuße der Rax das passende Angebot.“

Raxalpe: Neues Camping-Abenteuer

Das neue Camping-Areal liegt direkt neben der Talstation der Rax-Seilbahn. 13 großzügig gestaltete Stellplätze für Wohnwägen, Wohnmobile und Caravans sind mit einem Stromanschluss ausgestattet. Abseits davon ist genügend Platz für das Zelten vorhanden. Die modernen Sanitäranlagen sind rund um die Uhr nutzbar. Outdoor-Sitzmöglichkeiten, ein Außenspülbecken, gratis W-Lan sowie ein Selbstbedienungs-Snack-Buffet sorgen für höchsten Komfort. „Für einen perfekten Start in den Tag bieten wir optional ein Frühstück mitten in der Natur an. Unser neues Gastro-Highlight ‚Am Wasserwerk‘ befindet sich zudem in unmittelbarer Umgebung in Kaiserbrunn mitten im Höllental“, ergänzt Scharfegger.

Die Region hat sich in den letzten Jahren als beliebtes Erholungsgebiet entwickelt. Auf einer Länge von über 16 Kilometern erstreckt sich das Höllental zwischen Schwarzau am Gebirge und Hirschwang im südlichen Niederösterreich. Hier schlängelt sich die Schwarza zwischen den Kalksteinmassiven des Schneebergs und der Rax. Die perfekte Kulisse, um das Campen abseits von Menschenmengen in der freien Natur zu genießen.



Preis: Wohnwagen: Euro 6,90; Zelt: Euro 4,00; Erwachsene: Euro 4,50, Kinder (6-14 J.): Euro 2,00



Reservierung: camping@raxalpe.com oder +43 (0)664 2151630



Website: www.raxalpe.com/de/wohnmobil-stellplatz-zeltplatz



Mehr Information unter: www.raxalpe.com