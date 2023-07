Kirchberg/Bezirk: NÖ Senioren starten Erste Hilfe-Kampagne

Auftakt dieses Vorhabens war nun in Kirchberg am Wechsel, wo sich 30 Seniorinnen und Senioren an einem solchen Auffrischungskurs beteiligten. „Die Teilnehmer wurden bei diesem Kurs in mehr als zwei Stunden über grundlegende Vorsorgemaßnahmen und Hilfen in Wort, Bild und anschaulichen Demonstrationen informiert“, berichtet Teilbezirksobmann Edi Deimel und freut sich über das große Interesse.

Großes Interesse bei der Auftaktveranstaltung – nun sollen die Kurse auch in anderen Gemeinden stattfinden. Foto: NÖs Senioren

Durchgeführt hatten die Schulung Rainer Grabner und Desiree Wagner vom Roten Kreuz. „Es war ein ausgezeichneter Kurs, der aufzeigte, wie wichtig es ist, bei Notsituationen rasch und sicher helfen zu können beziehungsweise bereits Vergessenes wieder aufzufrischen“, so Deimel.

Einen Sprung vorbei schauten bei der Schulung auch Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gregor List sowie Senioren-Bezirksobfrau Christine Vorauer.