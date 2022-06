Sieben Gramm schweres Goldnugget in der Pitten gefunden

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Sie standen bereits mehrere Stunden in der Pitten und wollten ihre Zelte eigentlich schon wieder abbrechen. Doch dann der Sensationsfund: ein Goldnugget mit einem Gewicht von 6,9 Gramm. „Den größten Fund, den wir bisher gemacht haben“, erzählt Manuel Allers.

Seit der Pandemie sind er und sein bester Freund Maik Lappinger der Goldwäscherei verfallen. „Wir haben eine Sendung im Fernsehen verfolgt, wo immer fleißig nach Gold gesucht wurde“, erinnert sich Allers zurück. Die Goldwäscherei habe ihn schon länger interessiert. „Ich träumte schon immer davon, einen vernünftigen Schatz zu finden“, schmunzelt der 41-Jährige. Diesem Traum ist er vor wenigen Tagen einen Schritt näher gekommen. An einer Stelle der Pitten, zwischen Sautern und Seebenstein, gruben er und sein Freund stundenlang im Schlamm. Mit speziellen Sieben haben sie die einzelnen Steinchen gefiltert und dann genau unter die Lupe genommen. „Wenn dann ein paar kleinere Brocken glitzern, schaut man nochmals ganz genau hin“, so die beiden Hobby-Goldwäscher zur NÖN.

„Man sieht hin und wieder Leute im Fluss, die ebenfalls nach Gold suchen. Vor allem die Jüngeren!“

Was die beiden mit dem Nugget nun machen? „Wir werden es einmal schätzen lassen und sonst einfach aufheben, um es herzeigen zu können“, sind der Pittener und der Schwarzauer stolz auf ihren Fund. Verdienen wollen sie mit ihrem Hobby jedenfalls nichts, wichtig sei vor allem die Zeit in der Natur. „Und wir haben so die Möglichkeit, einem weiteren Hobby nachgehen zu können, dem Fahren mit einem ‚Fat-Bike‘“, meint das Duo.

Mit ihrer Suche nach Gold im Fluss haben die beiden übrigens einen kleinen Hype in der Region ausgelöst. „Man sieht hin und wieder Leute im Fluss, die ebenfalls nach Gold suchen. Vor allem die Jüngeren. Das finden wir sehr schön“, freuen sich Allers und Lappinger, dass sie mit ihrem Hobby auch andere dazu bewegen können, Zeit in der Natur zu verbringen.

