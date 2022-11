WM: Kein Public Viewing im Bezirk Neunkirchen

„Das Fußball-Fieber hat sich bei uns noch nicht eingestellt.“ Damit spricht SC Neunkirchen-Vorstandsmitglied und SPÖ-Stadtrat Günther Kautz derzeit wohl vielen aus der Seele.

at er bislang bei vielen fußballerischen Großereignissen Public Viewings am Hauptplatz organisiert, so lässt ihn die WM in Katar bislang buchstäblich kalt: „Wir werden nichts machen. Zum einen wird sich im Winter bei den kalten Temperaturen niemand stundenlang wo hinsetzen oder hinstellen, zum anderen spielt Österreich nicht mit und so eine Veranstaltung gehört ganz einfach nicht dorthin“, kritisiert er wie viele andere den Austragungsort wegen der Menschenrechtsverletzungen. Lediglich ausgewählte Spiele will sich Kautz daheim ansehen.

„Heuer wird der Bildschirm finster bleiben!“

Ein ähnliches Bild zeichnet Neunkirchens Bräuhauswirt Hans Bauer. Er hat bislang immer Großereignisse auch auf einem großen Fernseher in der Gaststube live gezeigt: „Heuer wird der Bildschirm finster bleiben. Es sind ja dann schon die Weihnachtsfeiern und ich habe noch nicht einmal persönlich großes Interesses an dieser Weltmeisterschaft verspürt. Und das als großer Fußballfan!“

Kein Interesse an Flügen nach Katar, um die WM dort hautnah zu verfolgen, verzeichnen die Reisebüros im Bezirk. Im Reisebüro Nemec in Neunkirchen gibt es bis jetzt noch keine Anfragen nach Reisen zur Weltmeisterschaft nach Katar, wie Inhaberin Natascha Schweiger-Nemec der NÖN erklärt: Bei Interesse wäre es aber möglich, eine Reise nach individuellen Wünschen zusammenzustellen.

„Das geht so schlecht wie noch nie“

Ähnlich ist die Situation auch im Reisebüro Schwarzott: Konkrete Anfragen gebe es keine, die Möglichkeit gebe es aber natürlich, so Mitarbeiterin Nina Rankersberger: „Wir kooperieren mit einem Veranstalter vor Ort, daher sollten auch Tickets kein Problem sein. Man sollte sich allerdings beeilen.“

Sogar die traditionelle Paninipickerl-Sammlerwut hält sich in Grenzen. „Das geht so schlecht wie noch nie“, so Neunkirchens Trafikant Manfred Haiden, der Katar als Veranstaltungsort ebenso scharf kritisiert.

