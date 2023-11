Große Ballnacht: Vor der Matura noch nach Hollywood

Hollywood-Feeling am Samstagabend in der Ternitzer Stadthalle: Unter dem Motto „Oscars ... and the matura goes to us!“ baten die Maturantinnen und Maturanten des G/RG Sachsenbrunn (Gemeinde Kirchberg am Wechsel) zu ihrer Ballnacht. Eröffnet von Amelie Edelhofer und Julian Gössl, unterhielten sich die Gäste am Tanzparkett, an der Bar oder bei einem Schnappschuss in der Fotobox.

Mit dabei: Direktor Gernot Braunstorfer mit Gattin Waltraud, Schulleiter-Stellvertreter Robert Kafol, die Professorinnen Susanne Schevcig, Doris Schuh, Charlotte Tritt und Sandra Teynor sowie die Kollegen Bernd Trenk und Dieter Steindl, Aspangberg-St. Peters Bürgermeister a. D. Josef Bauer mit Gattin Maria, HAK-Direktor Wolfgang Ferstl, LK-Pflegedirektorin Christa Grosz, Otterthals geschäftsführender Gemeinderat RolandScherbichler und viele andere mehr.