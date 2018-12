Sie ist das touristische Aushängeschild in den Wiener Alpen - die Rax-Seilbahn. Für Geschäftsführer Bernd Scharfegger könnte es momentan nicht besser laufen. Er schließt das Jahr 2018 mit eine deutlichen Gästeplus ab: "Wir nehmen dieses Momentum in die aktuelle Wintersaison mit. Die Rax-Seilbahn wird mittlerweile als attraktives Ganzjahresausflugsziel wahrgenommen!"

Schneeschuhwandern als Markenzeichen

Einen besonderen Stellenwert hat das Schneeschuhwandern in den letzten Jahren eingenommen. "Wir konnten uns in den letzten Jahren als der Schneeschuhwanderberg Niederösterreichs positioniert", so Scharfegger stolz. Und deshalb werden für die zahlreichen Besucher auch immer wieder neue Schneeschuhabenteuer angeboten. So werden ab diesem Jahr auch Crossblades angeboten. Erhältlich sind die Schuhe in der Verleihstation.

Winter-Challenge kommt wieder

Um für Sportler aber auch Gäste eine kleine Herausforderung bieten zu können, würde 2018 erstmals die Rax Winter-Challenge, ein Skitouren- und Schneeschuhwettbewerb, ausgetragen. Dieser soll auch 2019 am 24. Februar über die Bühne gehen. Gestartet wird um 11 Uhr vom Raxalm Berggasthof. Im Anschluss wartet auf Teilnehmer sowie Zuschauer ein "Aprés-Schneeschuh-Programm".