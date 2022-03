Benefizkonzert fürs Puchberger Kircherl

Einmal mehr bittet der Kulturverein Puchberger Bläserensemble zum Benefizkonzert in die Schneeberghalle. Am Freitag, den 8. April, spielt die Gardemusik Wien auf, als Sopranistin ist diesmal Mariam Battistelli mit dabei. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein eventueller Reinerlös der Veranstaltung kommt auch diesmal wieder der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche am Schneeberg zugute. Das römisch-katholische Gotteshaus, das mit 1.796 Metern Seehöhe als höchstgelegenste Kirche der Erzdiözese Wien gilt und sich unweit der Bergstation der Schneebergbahn befindet, ist stets Wind und Wetter ausgesetzt. Regelmäßig fallen daher Renovierungsarbeiten an. Im Vorjahr begingen Pfarre und Tourismusverein mit einer großen Festmesse das 120-jährige Jubiläum des Baujuwels.

Karten für das Benefizkonzert gibt es in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen sowie in der Trafik Hausmann in Puchberg. Auch die NÖN verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert. Senden Sie dazu eine kurze E-Mail mit dem Betreff „Benefizkonzert“ sowie Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse an redaktion.neunkirchen@noen.at und hoffen Sie auf ein wenig Glück!

