Gardemusik spielte für den guten Zweck

Mit dem „Krönungsmarsch“ eröffnete die Gardemusik Wien am Freitagabend ihr Benefizkonzert in der Schneeberghalle. An der Spitze der Heeresmusik stand der Puchberger Oberst Bernhard Heher. Aufgespielt wurde an diesem Abend, der vom Obmann des Kulturvereines „Puchberger Bläserensemble“, ÖVP-Gemeinderat Martin Hausmann organisiert wurde, aber nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch für den guten Zweck.

8.500 Euro gespendet

Der Reinerlös kommt nämlich einerseits der Renovierung der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche am Schneeberg, andererseits aber auch der Ukraine-Hilfe zu Gute. Insgesamt wurden 8.150 Euro gespendet. Für ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Hauer war das allerdings „keine runde Summe“, wie er sagte, weshalb er die Spendensumme auf 8.500 Euro erhöhte.

Den Rahmen der Veranstaltung nutzte die Gemeinde zudem, um verdiente Bürger vor den Vorhang zu holen. So bekam nicht nur Heeresmusikchef Bernhard Heher die Goldene Ehrennadel, auch Karl Tisch, besser bekannt als „Schneeberg Koarl“, wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

„Wenn er am Schneeberg ist, dann schaut er auch beim Elisabeth-Kircherl vorbei und erzählt uns, was wir herrichten müssen“, lobte SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl den verdienten Bürger.

