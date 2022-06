Neunkirchens Vize-Stadtchef eröffnet eigenes Geschäft

Werbung

Nachdem Neunkirchens Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) jahrelang als Gartengestalter angestellt war, wagte der Absolvent der Gartenbauschule Schönbrunn im März 2020 den Sprung in die Selbstständigkeit. Er hatte schon länger mit dem Gedanken der Unternehmensgründung gespielt, doch letztendlich gab die Wahl zum Vizebürgermeister den Ausschlag: „Die Flexibilität ist für das politische Amt sehr positiv“, erklärt Gansterer der NÖN.

Nun nahm er den nächsten unternehmerischen Schritt in Angriff und eröffnete ein repräsentatives Geschäftslokal im ehemaligen Juweliergeschäft Krammer in der Kirchengasse. Vorerst dient das Lokal vorwiegend als Büro und Schauraum, aber Gansterer bietet auch eine kleine aber feine Produktpalette an: So kann man bei ihm organischen Bio-Dünger, der bei Bedarf auch geliefert wird, und hochwertige Gartenwerkzeuge erstehen, Höhepunkt des Sortiments sind aber sicher die sehr ansprechenden Kakteenarrangements, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind. In einem weiteren Schritt soll die Produktpalette in Zukunft auch erweitert werden.

Wie ist der Kommunalpolitiker auf dieses Objekt in der Innenstadt gekommen? „Nun, der Standort in Rathausnähe kommt mir sehr entgegen. Als mir aufgefallen ist, dass es schon länger leer stand, habe ich bei der Neunkirchner GmbH, welche Eigentümerin ist, nachgefragt. Auch ist die Frequenz in der Kirchengasse absolut in Ordnung, ich sehe hier viele Kunden, die Qualität schätzen“, sagt Johann Gansterer. Und um Gerüchten, wonach ein Politiker es sich „richten“ könne, vorzugreifen, erklärt er: „Ich bezahle als Miete genau das, was die GmbH haben wollte und die Höhe orientiert sich an den anderen Mietern im Gebäude.“

