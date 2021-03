Die Corona-Pandemie macht uns allen weiterhin schwer zu schaffen, doch sie hat auch manch‘ Gutes hervorgebracht. Unzählige Menschen haben eine gewisse kreative Leidenschaft (wieder)entdeckt – etwa das „Gartln“ im eigenen Heim.

Das zeigt auch ein Rundruf der NÖN Neunkirchen in den Gärtnereien im Bezirk. St. Coronas ÖVP-Bürgermeister Michael Gruber, Besitzer von Gartenbau Gruber in seiner Heimatgemeinde, berichtet: „Der Mensch braucht Natur, Freiraum und Sonnenlicht – gerade in Zeiten der Pandemie.“

So berichtet auch die Familie Pfarrer von der Gärtnerei Pfarrer aus Grünbach am Schneeberg: „Die Menschen beschäftigen sich seit Corona wieder viel mehr im Garten. Es werden wieder Gemüsepflanzen angebaut, auch Balkonkästen werden für den Sommer zu uns gebracht, damit wir diese ansetzen und die Kunden es im Sommer schön haben.“ Das gesteigerte Bedürfnis, im eigenen Garten Hand anzulegen, bemerkt auch Erwin Veith von „Blumen & Atelier Veith“ in Pottschach: „Der Garten ist ein Kraftplatz und den möchte man sich natürlich so schön wie möglich gestalten.“

„In Zeiten wie diesen ist der Garten eine Erholungsoase. Blumen sind Nahrung für die Seele!“ Renate Stadler, Scheiblingkirchen-Thernberg

Hinsichtlich der diesjährigen Gartentrends zeigen die lokalen Gärtnereien diverse florale Aspekte auf. Michael Gruber erklärt: „Generell kann man sagen, alles was den Garten wohnlicher und gemütlicher macht, ist ganz stark nachgefragt. Auch Teiche, Bio-Pools und vor allem Garten-Sitzgelegenheiten.“

Heimische Gewächse als neuer Trend

Hauptsächlich zeichnen sich laut Gruber jedoch zwei Trends bezüglich Gartengestaltung ab. Zum einen, eine strengere Art, wo vor allem viel mit Gräsern und immergrünen Pflanzen gearbeitet wird und zum anderen, eine natürlichere Art, wo hauptsächlich heimische Pflanzen und Stauden zum Einsatz kommen. Aber auch mediterrane Gewächse finden vermehrt ihr Zuhause in unseren Breitengraden, wie Gruber erzählt: „Da die Winter kürzer und wärmer werden, gibt es bei uns vermehrt auch Oliven, Palmen, immergrüne Magnolien – Pflanzen, die wir aus dem Mittelmeerraum kennen.“

Des Weiteren bemerken die lokalen Gärtnereien den Trend zum Selbstversorgen, wie zum Beispiel die Familie Pfarrer schildert: „Der Trend geht eindeutig wieder zum eigenen Obst- und Gemüsegarten. Das merken wir sehr stark, da sehr viele Obstbäume und Gemüsepflanzen gekauft werden. Es wird viel mehr in den Garten investiert.“ Renate Stadler von der Gärtnerei Stadler aus Scheiblingkirchen wurde ebenso auf die Trends aufmerksam: „Es werden Hochbeete angelegt, Pools und Whirlpools errichtet. Auch Outdoorküchen und Pavillons sind im Trend. Zurzeit wird vor allem auch auf Blumen und Gräser großer Wert gelegt.“

Welche speziellen Tipps für den Frühling die Gartenexperten für die NÖN-Leser parat haben? Michael Gruber erklärt, wie wichtig es sei, jetzt die Beete gepflegt zu bekommen. Unkraut solle gelockert und ausgerissen werden, um für den Sommer gut vorbereitet zu sein: „Alles was man jetzt investiert an Pflege, macht sich im Sommer bezahlt.“ Auch alles Winterharte dürfe jetzt gesetzt werden, da laut Gruber aktuell „der perfekte Zeitpunkt ist, da es noch nicht zu warm ist und der Boden feucht ist“.

Das Aufbereiten der Beete empfiehlt unter anderem auch die Familie Pfarrer: „Bäume und Sträucher werden zurückgeschnitten, die Hochbeete werden für die Saison vorbereitet, alte und abgestorbene Triebe werden weggeschnitten.“ Erwin Veith gibt den Tipp, seine Rosen jetzt zurückzuschneiden und auch mit dem ersten Düngen zu beginnen. Mit dem Auspflanzen von gewissen Gemüsesorten sollte man laut Renate Stadler jedoch noch warten: „Tomaten, Gurken, Paprika und Kürbisse erst dann aussetzen, wenn keine Gefahr zum Nachfrosten mehr besteht.“

Unterm Strich sind sich die Gartenexperten darin einig, dass der Boom in ihrer Branche wohl so bald nicht abflachen wird. Schon nach dem ersten Corona-bedingten Lockdown im vergangenen Jahr zeigte sich ein großer Ansturm auf Garten- und Baumärkte. Dass der eigene Garten wieder mehr an Wert erlangt hat und wieder mehr Geld und Zeit investiert wird, erkennen auch die lokalen Gartenexperten. Für sie bleibt zu hoffen, dass dieses wiederentfachte oder neu gewonnene Naturverbündnis auch nach der Pandemie bestehen bleibt...