70-jähriges Klassentreffen der Mädchenhauptschule Neunkirchen

Es war eine illustre Damenrunde, die sich da am vergangenen Samstag im Gasthaus Augartl in Neunkirchen traf. Und wenn man es nicht wüsste, hätte man nicht gedacht, dass es sich sage und schreibe um das 70-jährige Klassentreffen der Schülerinnen der damaligen Mädchenhauptschule Neunkirchen gehandelt hat.

Hermine Weißenbacher hatte ihre ehemaligen Mitschülerinnen kontaktiert und Ottilie Hofstätter, Irma Weghofer, Hilda Woltron, Christine Woldron, Anna Dorfstätter, Margarita Weninger, Stefanie Szöke, Rosa Jagersberger, Maria Woltron und Monika Lehner waren dem Aufruf gefolgt. In gemütlicher Runde unterhielten sich die Damen sehr gut und schwelgten in Erinnerungen an die Schulzeit.

