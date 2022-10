Schwarzau im Gebirge: "Raxkönig" sperrt zu

Getrübte Stimmung in der Gemeinde, die Entscheidung steht fest: Das beliebte Wirtshaus „Raxkönig“ in Nasswald wird trotz gutem Geschäft in den vergangenen Sommermonaten geschlossen. Die Pächter werden den Familienbetrieb nach fast 20 Jahren mit Ende des Jahres verkaufen.

„Wir müssen derzeit mit sechs oder sieben Leuten auskommen“

Grund dafür sind vor allem die steigenden Energiekosten und der Personalmangel: „Wir müssen derzeit mit sechs oder sieben Leuten auskommen“, erklärt Wirt Anton Hajszan, „wir hatten zwar eine Bombensaison, aber in Anbetracht der Teuerungen wäre es besser gewesen, wir hätten überhaupt nicht aufgesperrt!“

Das Gebäude, in dem sich das Wirtshaus befindet, gehört seit 1875 der Evangelischen Kirchengemeinde. Im Jahr 2003 wurde es von den Brüdern Sepp und Stefan Hajszan restauriert, ausgebaut und liebevoll traditionell eingerichtet. Der „Raxkönig“ war bisher eine beliebte Anlaufstätte für Veranstaltungen, Hochzeiten und Seminare. Bei Schlechtwetter wurden die Räumlichkeiten oft von der Theatergruppe Nasswald genutzt.

Derzeit noch kein Nachfolger in Sicht

Die Bevölkerung habe bereits von der baldigen Schließung gehört. „Die Leute sind zwar traurig, verstehen uns aber“, so Hajszan, „nichts ist umsonst, wenn eine Tür zugeht, gehen fünf andere auf. Geben wir neuen Pächtern eine Chance.“ Bis Ende Oktober habe er noch geregelten Betrieb, danach bis Jahresende nur noch vereinzelt für Veranstaltungen geöffnet.

„Es tut mir irrsinnig weh. Schwarzau verliert damit einen traditionsreichen Gastronomiebetrieb“, bedauert Bürgermeister Michael Streif (SPÖ) die Entscheidung der Familie.

Wenn der „Raxkönig“ schließt, bleiben der Gemeinde mit dem „Bacherlwirt“ und dem Café „Naturpark“ nur noch zwei Wirtshäuser.

