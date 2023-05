Gastro-News Türkischer Großhändler eröffnet Verkaufshalle in Neunkirchen

Johannes Authried

Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde die Firma Sell Gastro feierlich eröffnet. V.l.n.r.: TV-Moderator Mahir Can Genc, Herbert Osterbauer, Hikmet Selcuk und Sabrina Peksöz, Mecnus Yagor und Muslimischer Pfarrer Ömer Hoca. Foto: Johannes Authried, Johannes Authried

S eit ein paar Monaten hat sich die türkische Firma Sell Gastro GmbH in den ehemaligen Blecha Hallen gegenüber des Bahnhofes in der Föhrenwaldstraße angesiedelt. Nach dem ersten Einarbeiten wurde der Betrieb am 8. Mai von Bürgermeister Herbert Osterbauer feierlich eröffnet.