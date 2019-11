Freud‘ und Leid liegen oft nah beinander. Das zeigt sich aktuell auch in der Neunkirchner Gastronomieszene. Elisabeth Windbichler schloss zu Monatsende ihr Lokal „Zucker & Salz“ in der Hauptplatzpassage – im neuen Jahr eröffnet sie allerdings das ehemalige „Siegis“-Restaurant im „Haus der Wirtschaft“ in der Triesterstraße. Nach dem Pensionsantritt von Inhaber Siegfried Krenosz ist dieses aktuell ja geschlossen.

Dass das „Zucker & Salz“ – vor allem bekannt für sein Frühstücksangebot sowie diverse Mehlspeisen – nach etwas mehr als fünf Jahren schließen musste, erklärt Windbichler hauptsächlich mit der mangelnden Frequenz in der Innenstadt:

„Der Standort hätte keine Zukunft mehr gehabt, denn um ein Lokal führen zu können, muss auch die Wirtschaftlichkeit passen“, erklärt sie im NÖN-Gespräch. Was es ihrer Meinung nach brauche, um die Innenstadt wieder in Schwung zu bringen? „Ich glaube, dass das Verkehrskonzept schon auch zur jetzigen Situation beigetragen hat.“ Des Weiteren nennt die Unternehmerin kostenlose Parkplätze, die die angespannte Situation verbessern könnten. „Da sollte man schon auch nachdenken“, regt die Unternehmerin an.

Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest

Dass ihre Bewerbung für das ehemalige „Siegis“ in der Triesterstraße erfolgreich war, freut Windbichler naturgemäß: „Das ist wieder eine ganz neue Herausforderung für mich“, meint sie im NÖN-Gespräch. Aktuell sind dort noch Renovierungs- und Adaptierungsarbeiten im Gange, „einen Eröffnungstermin werde ich noch bekannt geben“, so Windbichler. Das Konzept für das Lokal will die Unternehmerin ähnlich dem für ihr Lokal „16 grad“, das vor einigen Wochen beim „MediaShop“-Headquarter öffnete, anlegen. Am neuen Standort will Windbichler auch den Verkauf ihrer beliebten Mehlspeisen und Torten weiterführen, wie sie sagt.

Ihr Lokal „16 grad“ ist von den neuen Plänen übrigens nicht betroffen: Es wird ganz normal weitergeführt. „Hier passt auch die Frequenz und es wird toll angenommen“, freut sich Windbichler – und lobt auch die Zusammenarbeit mit den Vermietern.

Im NÖN-Gespräch bedauert ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer den nächsten Abgang in der Innenstadt, verweist aber auf anstehende Neueröffnungen in den kommenden Tagen. Rund um die Parkplatz-Debatte verweist er darauf, dass 30 Minuten gratis geparkt werden dürfe – und der Samstag ganz ohne Gebühr geführt werde.