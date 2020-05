Pünktlich um acht Uhr morgens öffnete Christian Schicker sein Musik-Café „Allegro“ am Hauptplatz in Neunkirchen. Zu so früher Stunde war der Besucherandrang noch überschaubar, was Schicker auch zum Teil auf das Wetter zurückführte. Die Wochen des Stillstandes hatten Schicker und sein Team zu gründlichen Reinigungs- und Renovierungsarbeiten genutzt, weiters wurden räumliche Trennungen aus Plexiglas montiert. Auf die Frage nach seiner Einschätzung der nächsten Zeit antwortet Schicker: „Ich habe eigentlich keine Erwartungen, einerseits freuen sich viele Stammgäste, endlich wieder kommen zu können, andererseits sind Angst und Verunsicherung bei vielen Leuten noch groß.“

NOEN Christian Schicker mit Premierengast Karl Gansterer.

Bereits um sieben Uhr hatte das Stadtcafe von Maria Heissenberger und Jan Jasenovec seine Pforten geöffnet und am späteren Vormittag war es bereits gut besucht. Jasenovec betont, dass alle Vorschriften peinlich genau eingehalten werden, so wurde zum Beispiel jeder zweite Tisch gesperrt. „Vor allem viele Stammgäste sind gleich am ersten Tag wiedergekommen.“, freut sich Jasenovec, schränkt aber zugleich ein: „Vor allem ältere Gäste sind noch sehr vorsichtig, es ist eben noch nicht wie immer.“ Im Stadtcafé arbeitet man momentan noch mit eingeschränkter Belegschaft, die Betreiber sind aber optimistisch, das Personal demnächst wieder aufstocken zu können.

Barbetreiber hofft auf längere Öffnungszeiten

Eingeschränkten Betrieb gibt es derzeit auch im „Platzhirsch“ von Herbert Schwarz und Angelina Kumayas, so bleibt dort derzeit die Küche kalt. „Es war eine rein finanzielle Überlegung, aber ich entscheide tagesaktuell, wann ich wieder mit dem Küchenbetrieb beginne“, so Schwarz. Auch im „Platzhirsch“ wurde auf die aktuelle Situation Bedacht genommen, um die Abstandsregelung einzuhalten, es wurde aber auch der Schanigarten neu gestaltet. Auf die Zukunft angesprochen, meint Schwarz: „Eine genaue Prognose ist mir nicht möglich, da ja die gesamte Situation derzeit noch nicht absehbar ist. Ich hoffe aber auf einen Normalbetrieb im Juni!“

Thomas Wohlmuth Angelina Kumayas und Herbert Schwarz in ihrem neu gestalteten Schanigarten.

Um 18 Uhr war es schließlich auch in Robert Frantsichs „Flavour-Bar“ soweit und die Pforten öffneten sich. Frantsich war mit dem Geschäftsgang am ersten Abend sehr zufrieden, einen Wermutstropfen erwähnt er allerdings: „Mein Geschäft beginnt erst später und daher war es sehr bitter, als ich kurz vor 23 Uhr fast 40 Gäste nach Hause schicken musste. Ich wünsche mir längere Öffnungszeiten!“