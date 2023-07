Gloggnitz: „Kochinsel“ soll noch im Herbst eröffnen

Schon seit geraumer Zeit hängt in den Auslagen der ehemaligen Konditorei Alber-Flori in der Hauptstraße ein „Aviso“ der „Kochinsel“ mit dem Text „Coming soon“. Der Ankündigung folgten aber auf den ersten Blick keine Taten. Die NÖN fragte jetzt bei Can Özdemir nach: Der Gastronom, der in der Neunkirchner Bahnstraße die Gastronomieeinrichtung „Kochinsel“ betreibt, will nach seinen Aussagen nach noch diesen August eröffnen. „Ja, es hat Probleme gegeben und es ist nicht alles gut und rund gelaufen“, erklärt Özdemir gegenüber der NÖN. Was genau die Gründe für die Verzögerung waren, wollte er nicht weiter erläutern.

Nun ist Özdemir aber zuversichtlich, dass alles glatt über die Bühne geht. „Gloggnitz wird unser zweites Baby“, so der Gastronom, der in der Alpenstadt auf ein etwas anderes Konzept als in der Bezirkshauptstadt setzen möchte. „Leute sollen

hier verweilen“Während man in der Bezirkshauptstadt vorwiegend Speisen „to go“ anbietet, will man in Gloggnitz einen Restaurantcharakter etablieren. „Die Leute sollen sich bei uns im Lokal wohlfühlen und verbleiben“, skizziert Özdemir, der die Konditorei entsprechend umgebaut hat. „Mit viel Liebe zum Detail. Wir wollen Tradition und Moderne vereinen“, verrät er. Und verspricht viele Grillspezialitäten ebenso wie verschiedene raffinierte Nachspeisen.