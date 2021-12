Lokalübernahme in Neunkirchen: "Italiener" folgt "Platzhirsch"

Mit einem gastronomischen Sensationscoup endet das alte Jahr: Dejan „Deki“ Simic, der seit 2004 erfolgreich sein Restaurant „Zum Italiener“ in der Neunkirchner Fabriksgasse betreibt, übernimmt das Lokal „Platzhirsch“ von Herbert Schwarz am Hauptplatz.

„Leider ist es nicht so wie erwartet gelaufen und natürlich war Corona dabei kein Vorteil“, erklärt Schwarz gegenüber der Neunkirchner NÖN die Beweggründe für seinen Ausstieg aus dem Lokal, das er vor zwei Jahren eröffnet hat. Der ehemalige Betreiber des legendären „Mr. P“ am Holzplatz wird der Stadt generell den Rücken kehren und sich mit seiner Gattin Angelina ins Ausland zurückziehen.

„Wegen Corona ist alles unsicher, aber sollte kein Lockdown kommen, dann werden wir im Frühjahr aufsperren.“

Die Verträge sind zwar noch nicht unterschrieben, zwischen den beiden dürfte aber alles klar sein, wie sie gegenüber der NÖN Neunkirchen bestätigen. Simic möchte den Charakter einer Cafébar weiterführen, aber das Lokal spätestens im Jahr 2023 komplett umbauen: „Das wird ein Lokal vom Niveau her, das auch in eine Weltstadt passen würde. So etwas hat man bei uns noch nicht gesehen“, hat der Gastronom schon große Pläne.

Bis dahin werden sich die Besucher allerdings noch ein wenig gedulden müssen: „Wegen Corona ist alles unsicher, aber sollte kein Lockdown kommen, dann werden wir im Frühjahr aufsperren.“ Bereits am Morgen mit einer Auswahl an Frühstücken, aber auch für die Abendstunden soll die Weinkarte vergrößert werden. Auch ein neuer Name für das Lokal ist geplant, verraten wird er vorerst aber noch nicht.