Aufmerksamen Spaziergängern dürfte es schon aufgefallen sein: Am Beginn der Herrengasse – in unmittelbarer Umgebung zum Modehaus Leskovar sowie Schuhmoden Otti – öffnet demnächst ein neuer Gastrobetrieb seine Pforten.

„Es wird mehr in die Richtung eines Pubs gehen“

Dabei soll das „Paulo“ viel mehr als nur ein Kaffeehaus sein, wie der Mann hinter dem Projekt, Pal Dushi, im NÖN-Gespräch erklärt: „Es wird mehr in die Richtung eines Pubs gehen. Geplant ist, dass zahlreiche Biersorten auf der Karte stehen – unter anderem aus Indien, Japan oder Kuba. Außerdem werden mehrere Kaffeesorten angeboten werden“, kann der 39-Jährige schon vorab verraten.

Doch nicht nur im Inneren sollen es sich die Gäste ab Oktober diesen Jahres gemütlich machen können, so Dushi: „Ich plane auch einen Schanigarten, wo man entspannt Drinks genießen kann.“

Der 39-Jährige, der seit 15 Jahren in Neunkirchen lebt, ist ursprünglich gelernter Maler. Nach dem Bundesheer jobbte er in den unterschiedlichsten Branchen: „Dabei verschlug es mich später auch als Kellner in die Gastronomie. Etwas Eigenes aufzumachen, war schon immer mein Traum“, schwärmt er.