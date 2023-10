Gastronomie Neues Lokal: „Würstelbaron“ eröffnet in Gloggnitz

Sigrid Kindlmayr und Christian Ruhri bereichern die Gastronomieszene in Gloggnitz. Foto: Gerhard Brandtner

E in neues Lokal in Zeiten des Gasthaus-Sterbens: Sigrid Kindlmayr und Christian Ruhri eröffnen „Zum Würstelbaron“ in Gloggnitz.