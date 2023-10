Neunkirchens Musikcafé Allegro feierte „Zehnjähriges“

Man glaubt es kaum, doch Gastronom Christian Schicker betreibt schon seit zehn Jahren sein MusikcaféAllegro am Neunkirchener Hauptplatz und aus diesem Grund lud er am Freitag zur großen Jubiläumsparty. Es gab an diesem Tag noch einen weiteren Grund zu feiern: Kellnerin Patricia Wagner arbeitet bereits seit 20 Jahren in Schickers Firma.

Wie nicht anders zu erwarten, wurde es ein großartiges Fest mit Speis und Trank, außerdem sorgte die „Tanzlmusi Saitenblech“ für die musikalische Umrahmung. Unter den zahlreichen Gratulanten waren Vizebürgermeister Hans Gansterer, die Stadträte Thomas Berger, Franz Bele und Peter Teix, die Gemeinderätinnen Marion Baumgartner und Klaudia Osztovics, Geschäftsnachbarn Armin Schweiger und Martin Wieland, Gastronomenkollege Thomas Osterbauer, Elfriede und Franz Fischer, Annemarie Hochhauser, Toni Seiser mit seiner Margit Eigner, Irene, Wolfgang und Paul Kessler, Johann Hohenschläger und Peter Wolzt.