Vor zehn Jahren wurde das Steinfeldzentrum von Gerhard und Marlene Fuchs aus dem Dornröschenschlaf geholt. Mit Ende der Ballsaison verabschiedet sich das Duo allerdings vom Breitenauer Veranstaltungszentrum. Leerstehen soll das Gebäude, das sich im Besitz der Gemeinde befindet, aber nicht. Es wird bereits nach einem Pächter gesucht.

Er verlasse das Steinfeldzentrum nur ungern, „doch Corona hat die Situation für uns holprig gemacht“, erzählt Gastronom Gerhard Fuchs im Gespräch mit der NÖN.

Neben dem Steinfeldzentrum ist er nicht nur Pädagoge in der Tourismusschule am Semmering, sondern zeichnet auch noch für das Betriebsrestaurant der Firma F/List in Thomasberg verantwortlich. „Damals habe ich das hier begonnen, um meiner Familie ein Haus bauen zu können. Jetzt gehe ich wegen der Familie. Die Zeit reicht einfach nicht mehr aus“, nennt Fuchs den Hauptgrund für den Rückzug aus dem Veranstaltungszentrum.

„Wir wollten uns vergrößern, doch das ist nicht möglich. Es hat sich schon abgezeichnet, dass wir es beenden!“ Gerhard Fuchs

Das Geschäft laufe laut ihm nach wie vor gut. „Es hat auch immer ein gutes Einverständnis zwischen uns als Pächter und der Gemeinde gegeben“, lobt er die Zusammenarbeit mit SPÖ-Ortschef Helmut Maier. Doch auch, dass der geplante Aus- beziehungsweise Umbau des Steinfeldzentrums durch die Pandemie derzeit nicht umgesetzt wird, trug zur Entscheidung des Gastronomen bei: „Wir wollten uns vergrößern, doch das ist jetzt nicht möglich. Es hat sich dann schon abgezeichnet, dass wir das hier beenden werden“, gibt Fuchs zu.

Er hofft nun, dass sich bald ein neuer Pächter für das Veranstaltungszentrum findet. Was dieser mitbringen muss? „Viel Enthusiasmus, Durchhaltevermögen, Freundlichkeit und die Liebe zum Beruf muss groß sein“, rät Gerhard Fuchs. Er möchte die Gemeinde dabei unterstützen, einen neuen Pächter zu finden und diesen dann auch einschulen. „Die Voraussetzungen für einen Neustart sind geschaffen“, meint er.

Überrascht und traurig waren die Gemeindevertreter, als sie von Fuchs‘ Plänen hörten. „Wir hatten mit ihm immer ein gutes Einvernehmen. Die Zusammenarbeit war super. Er hat als Spitzengastronom viele Menschen nach Breitenau gebracht“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Helmut Maier. Nun müsse man sich auf die Suche nach einem neuen Pächter machen: „Da habe ich Gerhard Fuchs gebeten, uns zu helfen. Aber wir werden das sicher schaffen!“

Der Umbau des Steinfeldzentrums ist laut Maier, so wie er vor der Corona-Pandemie geplant war, vom Tisch. „Das Steinfeldzentrum ist jetzt bereits 25 Jahre alt. Aber wir haben laufend investiert“, so der Bürgermeister. Nun wäre laut ihm auch die Küche an der Reihe: „Diesbezüglich werden wir dann aber gleich mit dem neuen Pächter reden und besprechen, ob er mit dieser Küche zufrieden ist“, meint Maier.