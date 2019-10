Die Trattenbacherin Daniela Ofner bleibt Gebietsbäuerin in Gloggnitz. Sie wurde bei der Wahl im Gasthaus „Leini’s“ in Enzenreith einstimmig in ihrer Funktion bestätigt. Neu im Team sind die stellvertretende Gebietsbäuerin Regina Huber aus Schwarzau im Gebirge sowie Tamara Eckner und Birgit Grabner als Rechnungsprüferinnen. Schriftführerin Gerti Gruber und Kassierin Brigitte Spielbichler wurden in ihren Funktionen bestätigt. Die Pressearbeit wird künftig von Maria Nierer übernommen. Schriftführerin-Stellvertreterin ist Gudrun Grabner.

Die Bäuerinnen Das Vorstandsteam mit den Ehrengästen: Kammerobmann-Stv. Michael Diewald, Tamara Eckner, Gudrun Grabner, Regina Huber, Daniela Ofner, Bezirksbäuerin Karoline Ofenböck, Brigitte Spielbichler, Gerti Gruber, Maria Nierer, Birgit Grabner und Kammerobmann Thomas Handler.

Lobende Worte kamen von Bezirksbäuerin Karoline Ofenböck. Dass im Rahmen des „Schulaktionstages“ alle Volksschulen im Gebiet Gloggnitz besucht werden konnten, freue sie besonders, so Ofenböck. „Damit kann Kindern Landwirtschaft erklärt werden und es kann auf den besonderen Wert unserer gesunden heimischen Lebensmittel hingewiesen werden“, betonte Ofenböck. Auch Ofner bedankte sich für die bisherige Zusammenarbeit – sie hob unter anderem Kochkurse sowie einen Aktionstag als Highlights ihrer bisherigen Amtszeit hervor.