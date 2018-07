Vor genau 170 Jahren hat die Geschichte der berühmten Semmeringbahn begonnen. Die 41 Kilometer lange Strecke, erbaut von Carl Ritter von Ghega, führt von Gloggnitz bis nach Mürzzuschlag. Vor 20 Jahren wurde die erste Gebirgsbahn weltweit zum Weltkulturerbe – und das soll am Samstag (28. Juli) gefeiert werden.

Am Tag des Jubiläums geht es bereits ab 10.11 Uhr am Bahnhof in Payerbach los. Hier können die Gäste gratis mit der Bahn auf den Semmering fahren. Um 11 Uhr startet vor dem Ghega-Denkmal am Bahnhof der große Festakt, dem auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beiwohnen wird. Dabei wird es eine Gesprächsrunde zum Thema „Länderübergreifenedes Welterbe“ mit der Landeshauptfrau, Sabine Haag (Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission) sowie Gabriele Zuna-Kratky (Generaldirektorin des Technischen Museums Wien) geben.

Um 12 Uhr gibt es dann einen Shuttle zum Aussichtspunkt „20-Schilling-Blick“.