Neunkirchen: Großer Bahnhof für Nils Stocker

Im „Bomonty Food Drinks“ von Selahattin Cem Türkeser in Neunkirchen ging es am Freitag hoch her, feierte doch niemand geringerer als Nils Stocker im Kreis von Freunden und Familie seinen Geburtstag. Bei feinen Getränken und gutem Essen feierten unter anderem die Eltern Marion und Udo sowie Schwester Pia Stocker, das Gastronomenpaar David Pregartner und Betty Bogjos, Claudia Wieland und Thomas Nagiller, Stefan „Stoana“ Steiner, Raphaela Vollmann und Philipp Jakubec, Michael „Mike“ Kürner, Jakob Forsthuber und Lisa Schuh, Markus Fasching, Markus Waclawek sowie viele andere mehr.

