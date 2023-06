An Femizide erinnert: Neunkirchner Frauenhaus mit Aktion am Hauptplatz

Im Vorjahr wurden in Österreich 28 Frauen ermordet: Auf diese Opfer wurde aufmerksam gemacht, indem für jede getötete Frau ein Paar rote Schuhe auf dem Boden aufgelegt wurde. Die zirka 20 erschienenen Personen erlebten eine bedrückende Performance, in deren Verlauf eindrücklich die Fälle von ermordeten Frauen geschildert wurden und für jedes weitere Mordopfer ein zusätzliches Paar Schuhe auf den Platz gelegt wurde. Eine aktuelle Zeitung symbolisierte den letzten - erst wenige Tage zurückliegenden - Mord. Zum Abschluss bildeten die Teilnehmer einen stillen Kreis im Gedenken an die ermordeten Frauen.