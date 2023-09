Flugzeug zerschellt: Erinnerung an eine Flucht, die tödlich endete

Es war eine aufsehenerregende Flucht, die die beiden polnischen Zwangsarbeiter Stanisław Krason und Ludwik Michalski am 21. August 1943 geplant hatten. Sie bemächtigten sich am Militärflugplatz Wiener Neustadt eines zweimotorigen Bombers vom Typ Junkers Ju 88 und starteten Richtung Süden. Ihr Ziel war Sizilien, welches sich damals nicht mehr im Einflussbereich des nationalsozialistischen Deutschlands befand. Doch der Traum von der baldigen Freiheit erfüllte sich für den 25-jährigen Krason und den 28-jährigen Michalski nicht, nach etwa 50 Kilometern zerschellte ihr Flugzeug in der Gegend von Neustift am Hartberg, dabei kamen beide ums Leben.

Die Leichen der beiden Flüchtlinge wurden daraufhin geborgen und in einem anonymen Grab am Friedhof in Unteraspang beigesetzt. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich der Zustand des Grabs immer mehr und deshalb wurde nun, 80 Jahre nach dem Tod der mutigen Polen, vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit der polnischen Botschaft der Grabstein erneuert. Am 31. August wurde außerdem an der Friedhofsmauer im Beisein von Innenminister Gerhard Karner und Vertretern der Republik Polen eine Gedenktafel zur Erinnerung an den wagemutigen Fluchtversuch enthüllt.