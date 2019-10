Jede Gemeinde in Niederösterreich hat zumindest einen Umweltgemeinderat zu bestellen. Über 700 Gemeindevertreter sind damit erste Ansprechpersonen in Sachen kommunaler Energie- und Umweltpolitik. Für ihre besonders vorbildliche Arbeit wurden Ilse Teix (SPÖ) aus Grünbach am Schneeberg, Eva Christina Moidl (Grüne) aus Pitten, Josef Kerschbaumer (Grüne) aus Warth und Wolfgang Hahnl (Liste "Wir für Gloggnitz") aus Gloggnitz von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ ausgezeichnet.

„Niederösterreich hat sich ambitionierte Klimaschutzziele bis 2030 gesetzt. So wollen wir den CO2-Austoß um 36 Prozent reduzieren und den Strom aus Photovoltaik verzehnfachen. Unsere Umweltgemeinderäte sind dabei unsere kompetenten Partnerinnen und Partner direkt in den niederösterreichischen Regionen. Mit dem Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ bieten wir den Gemeinden optimale Unterstützungswerkzeuge für die tägliche Arbeit“, lobt ÖVP-Vizelandeshauptmann Stephan Pernkopf das Engagement der Mandatare.