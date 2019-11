Gefährlicher Hausbrand forderte Wehr .

Zu dramatischen Szenen kam es am Montagabend in der Neunkirchner Augasse: Das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses stand im Vollbrand, die Hausbesitzerin wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert. Der Brand forderte wegen seiner Umstände die Feuerwehr aufs äußerste.