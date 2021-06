Die Corona-Beschränkungen werden schrittweise gemindert. So sind auch vermehrt Menschen auf den Straßen anzutreffen, wodurch auch die Zahl der Unfälle im Bezug auf Zweiräder wieder steigt.

„Zweiradunfälle sind bei uns immer ein Thema. Erst am Wochenende kam es in Schwarzau zu einem schweren Unfall und ein paar Tage davor verstarb eine Radlerin, die gegen eine offene Autotür gefahren war“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, der auch auf verstärkte Schwerpunktaktionen in diesem Bereich von der Exekutive verweist. Ein zunehmendes Problem werden auch Mountainbike-Unfälle: „Alleine am Wochenende gab es im Bezirk fünf!“

Peter Winkle von „Zweirad Winkle“ bemerkt dies ebenso: „Die Lockdowns haben die Unfallzahlen zwar verringert, was sich aber auf das Jahr gesehen eigentlich aufgehoben hat. Momentan ist das ein hoher Ausschlag, weil alle auf das Rad gestiegen sind, aber die Unfallzahlen werden wieder abflachen.“

Um Unfällen entgegenzuwirken, wird bei den lokalen Radfahrvereinen dem Thema Sicherheit große Bedeutung geschenkt, wie der Obmann der „Durstigen Speiche“ Franz Haiden erzählt: „Jeder hat seinen Helm auf. Wenn man in einer Gruppe fährt, hält man einen gewissen Abstand ein und fährt nicht unbedingt nebeneinander. Auf einem Radweg ist es natürlich leichter, aber man muss immer auf den Gegenverkehr achten.“ Auch vom Tempo her fahre man nicht zu schnell, damit alle mitkommen und „keiner einen Stress hat“. Zusätzlich wurde extra knallorange Kleidung besorgt, um vor allem in der Gruppe gut sichtbar zu sein.

Hinsichtlich Unfällen kann Haiden aufatmen: „Wir haben glücklicherweise viel Erfahrung und hatten in den letzten Jahren keine Unfälle − zum Glück!“ Er bemerke dennoch, dass vor allem auf den beliebten Fahrradwegen, wie vor kurzem beim Ausflug in Bad Radkersburg, sehr viel los und dort auch ein Radunfall passiert sei.

Franz Kaltenegger von „CultBikes“ erzählt, dass er dieses Jahr weniger Motorradunfälle bemerkt: „Ich habe heuer ein Motorrad, wo ein Auffahrunfall passiert ist, dem Fahrer aber gar nichts. Die Tendenz ist bei mir eher ein Rückgang bei den Motorradunfällen.“ Weiters berichtet er über Sicherheitsvorkehrungen: Seinen Kunden wird nahegelegt, Fahrsicherheitstrainigs zu absolvieren und die richtige Schutzkleidung zu tragen: „Mittlerweile möchte fast keiner mehr eine Ledermontur tragen, da sie vor allem im Sommer pickt und schwer ist. Jetzt gibt es Hosen und Hemden aus Tefla mit integrierten Schützern, die reißfest wie Leder und zusätzlich auch wasserabweisend sind.“ Bei Ausfahrten trägt gut jeder Fünfte eine Warnweste, um besser gesehen zu werden.