Gefeiert Licht am Ende des Tunnels: Meilenstein bei Semmering-Basistunnel

E in historischer Meilenstein wurde am vergangenen Freitag in Mürzzuschlag gefeiert. Auf steirischer Seite sind alle Vortriebe zum Semmeringbasis-Tunnel beendet. Jetzt fehlen nur mehr 750 Meter auf niederösterreichischer Seite.

Welche Bedeutung der Abschluss der Vortriebe hat, erkannte man auch an der Zahl der zahlreichen Ehrengäste, die in einer kurzen Frage- und Antwortrunde auf der Bühne standen. ÖBB-CEO Andreas Matthä, EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP), Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) sowie aus Niederösterreich LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) und ÖVP NÖ-Klubobmann Jochen Danninger. Gemeinsam freute man sich darüber, dass 97 Prozent des Tunnels fertig gegraben sind. Die Geologie in Gloggnitz machte einen Strich durch die Rechnung Einzig in Gloggnitz im Bereich des „Grasberg-Störung“ ist man noch gefordert. Diese restlichen 750 Meter werden aufgrund der schwierigen Geologie allerdings noch rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Parallel läuft seit 2020 schon die Herstellung der Betoninnenschale auf Hochtouren. Nach Fertigstellung dieser Innenschale erfolgt als letzter Schritt noch die bahntechnische Tunnelausrüstung. Im Jahr 2030 werden dann die ersten Züge mit rund 230 Kilometer durch den Tunnel fahren.