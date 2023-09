Unternehmer golften für den guten Zweck

Aber nicht nur bewährte Golfer nahmen an der Trophy teil, sondern auch Unternehmer, die einen Schnupperkurs absolvierten. Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft konnte Organisatorin und Vizepräsidentin Martina Klengl begrüßen: Präsident und WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, Volkshilfe-Bezirksvorsitzende Andrea Kahofer, Vizepräsidentin Monika Retl, SWV-Referatsleiterin Martina Kerschbaumer, SWV-Landesgeschäftsführer Gerd Böhm und SWV OÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Unger.

„Unsere Golf-Trophy vereint den Spaß am Spiel und am Wettbewerb mit der Möglichkeit, dass man dabei auch noch etwas Gutes tun kann“, erklärte Martina Klengl und bedankte sich herzlich bei Familie Lechner, die diesen wunderbaren Platz zur Verfügung gestellt hat. Die Bruttowertung entschieden Thomas Kammer und Gerhard Kraus für sich, Zweite wurden Hannes Lechner und Gottfried Schön, Dritte Manfred und Michaela Dienbauer. Die GewinnerInnen der Nettopreisklasse: Gerhard und Ernestine Moser. Zweite: Astrid und Alfred Schwarz. Dritte wurden Johann Garscha und Inge Mandelburger. Den Spezialpreis „Nearest to the Pin“ holte bei den Damen Doris Unger und bei den Herren Kurt Chellaram. Den Sonderpreis „Nearest to the bottle“ gewann bei den Damen Renate Chellaram und bei den Herren Kurt Chellaram.